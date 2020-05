Ferienpläne

Schweizer wollen ins Bündnerland statt ins Tessin

Eine Auswertung von Nutzerdaten von Hotelplattformen zeigt, dass sich die Schweizer für Ferien im Inland interessieren. Besonders beliebt ist die Ostschweiz.

Interesse an Italien eingebrochen

Anteile verloren hat laut der Auswertung hingegen das Tessin, das in den Vorjahren das beliebteste Reiseziel war. Der Anteil sank von 56 auf 24 Prozent. Gesunken ist auch die Nachfrage nach Hotels im Ausland. Das Interesse an Österreich sank um 57 Prozent, dasjenige an Deutschland um 81 Prozent. Noch weniger Interesse gebe es an Hotels in Italien. Dort verbuche man einen Rückgang von 89 Prozent.