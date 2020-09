Noch eine Jet-Abstimmung?

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GsoA) fühlt sich durch das hauchdünne Abstimmungsresultat in ihrem Kampf gegen die Jets bestätigt und prüft bereits eine weitere Initiative: «Sobald klar ist, welchen Flugzeugtyp das VBS kaufen will, könnten wir so konkret gegen den Kauf vorgehen», sagt GsoA-Sekretär Lewin Lempert. Auch die SP könnte sich laut Nationalrätin Priska Seiler Graf «Stand jetzt vorstellen, dass wir eine weitere Initiative unterstützen würden». Das hänge stark vom Vorschlag ab, welchen das VBS präsentieren werde: «Sollte die Armee sich tatsächlich für sechs Milliarden Franken Luxus-Jets aus den USA kaufen wollen, würden wir dagegen eher vorgehen als gegen eine vernünftige Lösung mit günstigeren Jets.»