Energie – Schweizer wollen kein russisches Gas mehr

Das Thema beschäftigt auch die EU. So traf Energieministerin Simonetta Sommaruga am Freitag in Paris die Minister der Internationalen Energieagentur IEA, die über Energiesicherheit und Reduktion der Abhängigkeit von russischem Gas diskutierten. Auch beim EU-Gipfel in Brüssel drehen sich die Diskussionen um dieses Thema – im Beisein von US-Präsident Joe Biden, der schon vor Wochen entschieden hat, dass die USA künftig diese Rohstoffe nicht mehr aus Russland importieren. Nun ist die EU unter Druck, es den USA gleichzutun.