Verrückte Rallye-Dakar-Teilnahme – Schweizer wollen mit russischem Oldtimer durch die arabische Wüste rasen

Es ist das Abenteuer ihres Lebens. Am 2. Januar starten die beiden Schweizer Mario Jacober (44) und Sladjan Miljic (28) am saudi-arabischen Hail zur 44. Ausgabe der legendären Rallye Dakar. Das Spezielle daran: Die beiden Hobby-Rennfahrer nehmen die 8500 Kilometer Sand und Wüste in einem russischen Lada aus dem Jahr 1984 in Angriff. «Ich habe schon verrückte Sachen gemacht», sagt Co-Pilot Miljic zu 20 Minuten. «Aber das ist nochmals eine ganz andere Sache!»