Datenanalyse

Schweizer wollen nach London und Paris

Zu Hause rumsitzen scheint nicht des Schweizers Ding zu sein. Eine Auswertung mehrerer Suchmaschinen zeigt, dass vermehrt nach Städtetrips gesucht wird.

Paris, London, Berlin. Nach diesen Städten suchten Schweizer in den letzten 30 Tagen deutlich mehr als sonst, wie eine Auswertung von Arg-You, einem Marktforschungsunternehmen aus Baar ZG, zeigt. Die Auswertungen zeigen über 600'000 Anfragen nach London, fast 400'000 nach Paris und über 200'000 nach Berlin. «Ebenso wird nach Fitness, Schönheit, Coiffeur, Hochzeit, Massagen, Ferien, Schwangerschaft, Wellness und Hochzeiten stark zunehmend gesucht», sagt Christoph Glauser, CEO von Arg-You.

Das Unternehmen untersucht die Eingaben in Suchfeldern von diversen Websites, darunter Suchmaschinen wie Google, Search und Local, aber auch Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und weitere. Daneben werden auch die Suchfelder von diversen E-Shops untersucht. In der Schweiz sind es etwas mehr als 190 Quellen.

Dass gerade Städtereisen gefragt sind, interpretiert Politologe und Arg-You-Geschäftsführer Glauser damit, dass die Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel im Lockdown gross ist. Zudem seien die ersten Lockerungen bei Reisebeschränkungen wohl innerhalb Europas zu erwarten, deshalb werde wohl kaum nach Fernreisen in Asien oder sonstigen Überseezielen gesucht. Auch Badeferien seien wenig gefragt, weil typische Badeferiendestinationen stark von Corona betroffen sind. «Da plant man eher mal einen Städtetrip», sagt Glauser.

Kein internationaler Fernverkehr, kaum Flüge

Nach Städtereisen wird derzeit viel gesucht, unternommen werden können solche derzeit nur bedingt. Mit dem Zug kann man im Moment nicht für einen Städtetrip verreisen. Derzeit verkehren international keine Fernverkehrszüge. Ab wann wieder Züge nach Paris, Wien, Mailand oder Deutschland verkehren, ist heute noch völlig offen. «Das ist abhängig von den Bahnen in den jeweiligen Ländern sowie den Entscheidungen der Regierungen, wann die Grenzen wieder für alle Reisenden geöffnet werden», sagt Raffael Hirt, Mediensprecher der SBB.

Bei der Swiss gilt bis zum 17. Mai ein Minimalflugplan. In Europa werden ab Zürich die Städte London, Amsterdam, Berlin, Hamburg, Lissabon, Stockholm, Porto und Athen angeflogen, ab Genf London, Athen, Lissabon und Porto. Übersee wird nur der Flughafen Newark bei New York angeflogen.

Auch nach dem 17. Mai werde der Sommerflugplan nicht wie geplant weitergeführt, sondern der Betrieb sukzessive hochgefahren. «Der Auswahl der Destinationen liegen die zahlreichen Einreisebeschränkungen sowohl in Europa als auch weltweit sowie wirtschaftliche Überlegungen zugrunde», sagt Mediensprecherin Meike Fuhlrott.

EDA rät von Reisen ab

Das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) rät grundsätzlich vom Reisen ab, seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Situation um Covid-19 als weltweite Pandemie einstufte. «Heute besteht in allen Regionen der Welt das Risiko einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus. Der Bundesrat rät deshalb seit dem 13. März 2020, bis auf weiteres auf nicht dringliche Auslandreisen zu verzichten», teilte das EDA am Sonntag auf Anfrage mit. Wie lange das gelte, sei ungewiss. «Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Reisebeschränkungen aufgehoben werden.»