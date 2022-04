Gesuche werden meist bewilligt: Schweizer wollen sich wegen Ukraine-Krieg vermehrt eigene Waffe kaufen

In den Städten Winterthur und Zürich gingen 50 Prozent bzw. doppelt so viele Gesuche ein wie zur selben Zeit 2021.

Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine steigt in der Schweiz bei einigen Menschen der Wunsch nach einer eigenen Waffe.

So haben sich im März in der Stadt Winterthur 50 Prozent mehr Personen um eine Bewilligung bemüht als im Vorjahr, in der Stadt Zürich seien es gar doppelt so viele. Auch in den Kantonen St. Gallen und Aargau sind die Gesuche markant gestiegen. Winterthur nennt auch absolute Zahlen: Wurden im letzten Jahr bis Mitte April etwa 80 Gesuche eingereicht, waren es in diesem Jahr 127.