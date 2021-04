Wohntraum - Schweizer wollen wegen Pandemie aufs Land ziehen

Das Zuhause hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen. So wünscht sich inzwischen mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer ein Einfamilienhaus. Besonders gefragt sind Häuser in ländlicher Umgebung, wie die Wohntraumstudie von Moneypark, Helvetia und Alacasa.ch zeigt.