Lörrach (D) – Schweizer wollten mit über 50 Kilo CBD nach Deutschland und landen in U-Haft

Das CBD-Marihuana mit unter 1% Anteil THC, ist in der Schweiz legal, jedoch in Deutschland mit einem höheren Anteil als 0,2% an THC nicht. Das wurde den beiden Schweizern zum Verhängnis.

Am Autobahnzoll in Weil am Rhein (D) wurden zwei Schweizer verhaftet, die mit insgesamt 54 Kilo CBD in ihren beiden Fahrzeugen nach Deutschland einreisen wollten. Die beiden wurde bereits am 6. Dezember in Untersuchungshaft genommen, das zuständige Lörracher Hauptzollamt und die Staatsanwaltschaft Freiburg hatten den Fall aber erst am Dienstag bekannt gemacht.