Energieknappheit: Schweizer würden auf warme Wohnung verzichten, nicht auf die warme Dusche

Auch das Kochen und Backen ist den Schweizern wichtig. Nur kalte Speisen will kaum jemand auf dem Menü.

Die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer will, dass der Bundesrat jetzt Sparmassnahmen für obligatorisch erklärt. Nicht verzichten wollen viele aber auf die warme Dusche.

Sollte es so weit kommen, würden die Schweizerinnen und Schweizer auf den Tumbler verzichten und die Wohnung weniger heizen. Nicht verzichten wollen sie aufs Handy und auf die warme Dusche.

Noch sind die Temperaturen relativ mild und geht es nach amerikanischen Meteorologen könnte uns ein milder Winter helfen, mit der begrenzt zur Verfügung stehenden Energie in Form von Strom und Gas über den Winter zu kommen. Nichtsdestotrotz beschäftigt die drohende Energiemangellage die Menschen in der Schweiz: 47 Prozent glauben laut einer Umfrage von 20 Minuten und Tamedia (siehe unten), dass wir nicht ohne Versorgungslücken durch den Winter kommen werden.

Der Bund wartet mit Eingriffen in Wirtschaft und Privatleben zu, bis tatsächlich Versorgungslücken drohen. Die Hälfte der Bevölkerung würde gerne weitergehen. 50 Prozent antworteten auf die Frage, ob der Bundesrat Energiespar-Massnahmen für Unternehmen und Privathaushalte schon jetzt für obligatorisch erklären sollte, mit «Eher ja» oder «Ja».

Auf warme Wohnungen verzichten, aber nicht auf warme Duschen

Das Energiesparen wäre also nicht mehr wie heute nur ein Appell des Bundesrats, sondern verpflichtend. Würden Schweizerinnen und Schweizer gezwungen, Energie zu sparen, könnten sie am ehesten auf den Wäschetrockner verzichten (63 Prozent). Auch mit kühlen Wohnungen scheinen die Schweizerinnen und Schweizer wenig Probleme zu haben: 56 Prozent gaben an, darauf verzichten zu können, die Wohnung über 19 Grad zu heizen – Mehrfachantworten waren möglich.