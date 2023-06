Schweizer Youtuber Kris, Thispronto und Maelo über ihren Verdienst

1 / 4 Der Basler Kris Grippo hat 2,71 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf seinem Kanal «Kris8an». Bei ihm dreht sich alles um Beauty, Trends und Fashion. Kris Grippo Maelo aus Freiburg setzt auf seinem Youtube-Account «Maelo Shorts» auf witzige Short-Form-Videos. Damit erreicht er aktuell 421’000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Maelo Der Berner Olu ist gelernter Koch und bespielt seinen Kanal «This Pronto» mit kulinarischen Videos. Ihm folgen auf Yotube 226’000 Fans. This Pronto

Darum gehts Die Youtuber Kris (20), Olu (24) und Maelo (26) erzählen von ihrem Job als Content Creators.

Sie gewähren einen Einblick in ihre Finanzen, Arbeitsaufwand und geben Tipps für coole Videos.

Alle drei sagen, dass sie auch in zehn Jahren gerne noch Content Creators sein würden.

Wie viel muss man eigentlich arbeiten, um als Content Creator auf Youtube erfolgreich zu sein, und was springt finanziell dabei heraus? Die drei Creators Kris Grippo (20), Olu aka. This Pronto (24) und Maelo aka. Maelo Shorts (26) gewähren einen ehrlichen Einblick in ihr Schaffen.

Das ist ihr Arbeitsaufwand

Kris, der mit 2,7 Millionen Youtube-Abos zu den grössten Schweizer Creators gehört, bespielt seinen Kanal «Kris8an» täglich mit Videos rund ums Thema Fashion und Beauty. «Für mich funktioniert das so am besten, aber das ist individuell von Creator zu Creator», so der 20-Jährige.

Auch Olu liefert auf seinem Account «This Pronto» mit 226’000 Abos täglich neuen Content zum Thema Kochen. Die Uploads plant er im Voraus. «Ich würde sagen, dass ich an fünf Tagen die Woche voll dran bin. Aktuell bin ich im Militär, da musste ich 84 Videos für fünf Wochen vorbereiten», sagt er zu 20 Minuten.

Maelo investiert für seinen Kanal «Maelo Shorts» mit 421’000 Followerinnen und Followern 50 Arbeitsstunden pro Woche. «Oftmals ist meine Freundin darüber nicht so erfreut», so Maeolo und lacht. Er versuche, drei bis fünf Videos in der Woche hochzuladen.

Das ist ihr Gehalt

Der Lohn der Youtuber hängt von ihrem Engagement und Erfolg ab. Laut Olu lassen sich mit gesamthaft zehn Millionen Aufrufen im Monat 500 Franken verdienen. Bei ihm schwanke das Einkommen mit den Youtube-Shorts derzeit zwischen 500 und 1000 Franken. «Meine Reichweite ist noch zu gering und ich produziere aktuell keine Longforms, womit sich noch mehr Geld verdienen lassen würde. Wenn ich allerdings meine ganzen anderen Engagements auf Social Media und die Kooperationen dazuzähle, kann ich sehr gut davon leben», erklärt er.

Auch bei Kris besteht der grösste Teil des Einkommens aus Einnahmen von Werbepartnern. Youtube mache nur einen Teil davon aus. «Meine Views-Zahlen variieren von Monat zu Monat sehr stark, momentan von 100 Millionen bis über 600 Millionen, weswegen es kaum einen durchschnittlichen Einkommenswert gibt», so Kris.

Maelo hat zum Thema Einkommen erst vor kurzem ein neues Video veröffentlicht, in dem er verrät, dass er mit 69 Millionen erzielten Aufrufen 3000 Euro verdient hat. Dies seien aber lediglich zehn Prozent davon, was seine Kanäle ihm einbringen würden, da er noch Werbe-Platzierungen und andere Einnahmequellen habe.

Das ist ihr Erfolgsrezept

«Wird dein Video direkt geswipt, kommt es bei weniger Leuten in die Timeline», sagt Olu. Der Anfang muss also packend, der Rest kurz und kompakt sein. Für Kris sind zudem passender Sound und ein spannender Schluss essenziell, sodass die Leute das Video gleich nochmals schauen möchten.

Maelo ergänzt: «Mann muss den Zeitgeist treffen, Trends verfolgen und diese auf seinen Content anpassen. Mann muss den Zuschauenden einen Grund geben, dabeizubleiben und nicht die Millionen anderer Videos zu schauen, die noch zur Auswahl stehen.»

Alle Creators hoffen, auch in zehn Jahren noch ihrem Traumjob nachgehen zu können. Die Chancen, dass es Youtube dann noch gibt, schätzt Maelo als sehr hoch ein. Olu gibt sich kritischer: «Das Internet ist brutal schnelllebig, ich schaue deshalb von Jahr zu Jahr.» Wichtig sei, sich nicht nur auf eine Plattform zu verlassen, findet Kris. «Ich persönlich bin nicht gerne abhängig von nur einem Zweig, deswegen ist Youtube eine von mehreren Plattformen, die ich nutze.»

10 Jahre Youtube Schweiz Durch den Wechsel von der globalen Youtube.com- zur Schweizer «.ch»-Domain im Jahr 2013 wurde es sowohl für die hiesige Kreativbranche als auch für die Werbeindustrie möglich, Youtube für

Kommunikation und Monetarisierung zu nutzen. Aktuell sind monatlich über 6,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf der Streamingplattform. Insgesamt gibt es 20 Kanäle aus der Schweiz mit mehr als einer Million Abonnentinnen und Abonnenten.