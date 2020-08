Stadtflucht Schweizer ziehen wegen Corona aufs Land

Immobilien abseits der Stadt boomen: Wegen Corona suchen viele Schweizer ein Zuhause auf dem Land. Sie wollen dem Dichtestress entkommen und Sicherheit im Eigenheim finden.

Weiter weg, dafür mehr Zimmer

Das neu entdeckte Landleben macht sich in den Zentren bemerkbar: So hat die Stadt Zürich im ersten Halbjahr 2020 um 275 Personen abgenommen. Bern zählt 235 Einwohner weniger als noch zu Jahresbeginn. Seit dem Lockdown sei die Anfrage nach Immobilien auf dem Land gestiegen, bestätigt Moneypark-Chef Stefan Heitmann.

Menschen suchen Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Früher sei die Länge des Arbeitswegs häufig ein ausschlaggebendes Kriterium für den Immobilienkauf gewesen. «Jetzt sind die Leute bereit, einen längeren Pendlerweg in Kauf zu nehmen.» So sei allgemein die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Häusern gestiegen.

«Die Leute suchen nach Sicherheit, und wo fühlt man sich schon sicherer als in den eigenen vier Wänden», so Heitmann. Zudem konnten viele Menschen in der Krise Geld sparen: «Für viele sind die Ferien weggefallen und jetzt kann das Geld in Immobilien investiert werden.»