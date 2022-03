Bereit für den Ernstfall : Schweizer Zivilschutzbunker bereit für den Ernstfall

Während der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weiter wütet, sorgen sich in der Schweiz viele um die eigene Sicherheit. Zivilschutzanlagen stehen für den Ernstfall bereit.

Massenschlafplätze im Untergrund. So müsste die Schweizer Bevölkerung im Ernstfall in Schweizer Zivilschutzanlagen ausharren. Ein Worst-Case-Szenario für Katastrophen und Kriege. In der Stadt Winterthur finden in der Sanitätshilfsstelle Sülacker rund 250 Personen Platz. Peter Franzen ist für diese Anlage zuständig. Im Ernstfall würde die gesamte Zivilschutzorganisation der Stadt, so wie auch aus der Anschlussgemeinde Seuzach, aufgeboten werden.