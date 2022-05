Schiessunfall Trun GR : Schweizergarde trauert um an Party getöteten 25-jährigen S.W.*

Nachdem sich am Sonntagabend in Trun bei einer Party ein Schuss gelöst hatte und einen 25-Jährigen tödlich getroffen hat, ist die Trauer im Dorf und bei der Schweizergarde, wo S.W.* gedient hatte, gross.

Bei einer Geburtstagsparty in Trun GR wurde am Sonntag der 25-jährige S.W.* durch einen Schuss am Kopf getroffen.

«Die Nachricht vom tragischen Tod hat uns alle sehr betroffen gemacht», sagt Gardekaplan Kolumban Reichlin am Dienstag zu kath.ch. «Er hatte sich sehr auf seine Rückkehr in die Heimat, zu seiner Familie und auch auf die neue berufliche Herausforderung gefreut. Wir tun uns noch schwer mit dem Gedanken, dass wir seinem frohen Wesen nicht mehr werden begegnen können auf Erden», sagt er weiter. S.W.* diente von 2018 bis 2021 in Rom. In einer Messe wurde am Dienstag dem verstorbenen Kameraden gedacht. Zudem wurde eine Gedenkstätte eingerichtet. Man sei wie eine Familie und traure gemeinsam, mal schweigend, mal in Gesprächen.