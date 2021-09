Revolution nach 500 Jahren? - Schweizergarde will bald Frauen aufnehmen

Vatican Media via REUTERS

«Ich begrüsse die Diskussion zur Frage, auch Frauen in der Garde zuzulassen, sehr», sagt Ruth Metzler.

Der Dienst in der Schweizergarde soll bald nicht mehr Männern vorbehalten sein.

Anders als bisher wird damit geplant, dass auch Frauen in die Garde eintreten dürfen.

Wer in die Schweizergarde eintreten will, muss einige Voraussetzungen erfüllen: praktizierender Katholik, Schweizer Bürger, ledig, zwischen 19 und 30, mindestens 1,74 m gross, gesund, mit einer abgeschlossenen Lehre oder Matura in der Tasche – und männlich. Doch das könnte sich bald ändern, wie die Tamedia-Zeitungen berichten.