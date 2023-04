Schweizerin sexuell misshandelt: Cuca wirft nach Protesten bei Corinthians hin

Alexi Stival, genannt Cuca, ist der neue Trainer des brasilianischen Fussballclubs Corinthians. In seiner Zeit als Spieler sass er während rund eines Monats in Bern in U-Haft und wurde später verurteilt.

Der brasilianische Topclub Corinthians kommt seit der Trainerverpflichtung von Alexi Stival, genannt Cuca, nicht zur Ruhe. Sowohl die Fans wie auch die Frauen-Mannschaft des Clubs aus São Paulo protestierten vehement gegen die Verpflichtung des 59-jährigen Cuca. Dies, obwohl der Trainer schon bei fast allen grossen Clubs in Brasilien auf der Bank sass und zweifacher Meister wie auch Pokalsieger wurde. Nun ist das Kapitel Cuca bei Corinthians nach nur einem Spiel bereits wieder zu Ende, wie der Club auf Twitter kommuniziert. «Der Club bestätigt, dass Trainer Cuca auf Wunsch seiner Familie aus privaten Gründen das Ruder der Mannschaft abgegeben hat», heisst es am Donnerstagmorgen auf Twitter. Man wünsche Cuca und seinem Trainerstab viel Erfolg für die Fortsetzung ihrer Karriere, schreibt der Verein weiter.

Kritik im eigenen Verein

Am vergangenen Freitag wurde Cuca als neuer Trainer von Corinthians São Paulo vorgestellt – begleitet von wütenden Protesten der Fans . Der Grund dafür liegt in der Schweiz: 1989 wurde der heute 59-Jährige zusammen mit drei Teamkollegen seines damaligen Clubs Gremio von einem Schweizer Gericht in Abwesenheit zu einer 15-monatigen bedingten Haftstrafe verurteilt. Die Kicker sollen zwei Jahre zuvor eine minderjährige Schülerin (13) im Teamhotel in Bern vergewaltigt haben. Unzucht mit einem Kind und Nötigung lautete schlussendlich das Urteil.