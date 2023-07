Italien: Schweizerin (17) ritzt ihre Initialen ins Kolosseum

Die Minderjährige, die mit ihrer Familie in Rom Ferien macht, wurde nach ihrer Festnahme ins Polizeipräsidium an der Piazza Venezia gebracht, wie italienische Medien schreiben.

Der Fall erinnert an einen anderen Touristen, der erst kürzlich seinen Namen und den Namen seiner Freundin in eine Wand des Kolosseums geritzt hatte.

Eine 17-jährige Schweizer Touristin wurde in Italien angeklagt. Sie wurde offenbar von einem Reiseleiter dabei erwischt, wie sie die Initialen ihres Namens in einen Sockel des Kolosseums ritzte. Der jungen Frau, die bei der Vandalismus-Aktion gefilmt wurde, droht nun eine Gefängnisstrafe sowie eine Geldstrafe von bis zu 15’000 Euro. Das ihr zur Last gelegte Verbrechen kann auch mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren bestraft werden.



Die Minderjährige, die mit ihrer Familie in Rom Ferien macht, wurde nach ihrer Festnahme ins Polizeipräsidium an der Piazza Venezia gebracht, wie italienische Medien schreiben.