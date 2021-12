Sassano IT : Schweizerin (33) stirbt bei Autounfall in Italien

In der italienischen Gemeinde Sassano hat sich das Auto einer 30-jährigen Italienerin überschlagen. Die Beifahrerin, eine 33-jährige Schweizerin, verstarb noch auf der Unfallstelle.

Am frühen Montagmorgen kam eine 33-jährige Schweizerin, die im Vallo di Diano in den Ferien war, bei einem Autounfall ums Leben.

Eine 30-jährige Frau aus Sala Consilina, die am Steuer eines Renault Espace unterwegs war, verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich, wobei sich die Schweizer Beifahrerin so schwer verletzte, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Die italienische Autolenkerin verletzte sich ebenfalls und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Leben ist nicht in Gefahr.