Frankreich : Schweizerin (49) erschossen aufgefunden – Partner in Haft

In Südfrankreich wurde eine Schweizerin (49) mit einer Pistolenkugel im Kopf tot auf ihrem Anwesen aufgefunden. Als Hauptverdächtiger gilt ihr Partner. Er sitzt in der Schweiz in Untersuchungshaft.

1 / 2 Die Leiche der Frau wurde auf ihrem Landgut gefunden. Google Maps Die Tat ereignete sich in Terrebasse in der Provinz Comminges in Südfrankreich. Wikipedia/Paternel1

Am Donnerstag wurde eine 49-jährige Frau auf ihrem Anwesen in Terrebasse in der Provinz Comminges in Südfrankreich erschossen aufgefunden. Die Polizei war von ihren Angehörigen alarmiert, nachdem sie drei Tage nichts von der Frau gehört hatten.

Der Schweizerin sei in den Kopf geschossen worden, wie «France Bleu» schreibt. Als Hauptverdächtiger gilt derzeit der Partner der 49-Jährigen, ebenfalls ein Schweizer. Er befindet sich in der Schweiz in Untersuchungshaft.

Partner meldete den Tod der Frau

Laut Bericht hatte der Partner der Verstorbenen die Polizei selbst darüber informiert, dass seiner Frau etwas zugestossen sei. Er tat dies aber nicht bei der lokalen Gendarmerie, sondern bei der Zürcher Kantonspolizei.

Demnach sei er wegen eines anderen Vorfalls bei der Polizei vorgeladen gewesen, wo er zusammenhangslose Aussagen machte und dann auf einmal damit herausplatzte, dass seine Partnerin auf dem Anwesen in Südfrankreich ermordet worden sei. Beim mutmasslichen Täter soll es sich um einen Alkoholkranken handeln. Die Aussagen des Mannes nahmen die Polizisten dennoch ernst und benachrichtigten ihre französischen Kollegen. Als die Gendarmen auf dem Anwesen eintrafen, fanden sie die Frau tot auf.

Schweiz will ihn nicht an Frankreich ausliefern

Der 50-Jährige wurde wegen dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft von Toulouse hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Allerdings müssten die französischen Ermittler und Ermittlerinnen in die Schweiz reisen, wenn sie den Verdächtigen befragen möchten. Die Schweiz liefere keine Staatsangehörigen aus. Würde der Mann der Tat angeklagt, könnte er in der Schweiz vor Gericht kommen.

Die Menschen im Dorf Terrebasse beschrieben das mutmassliche Opfer als «diskrete Person», die nicht gut Französisch sprach und sehr gerne Zeit mit ihren Pferden verbrachte. Selten habe sie Besuch empfangen und wenn, dann war es von ihrem Partner aus der Schweiz.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!