Karibik – Schweizerin (65) in der Dominikanischen Republik getötet

Die Justiz- und Polizeibehörden ermitteln im Todesfall einer 65-jährigen Schweizerin, wie die Zeitung «elCaribe» schreibt. R. J., eine Auswanderin, die seit einem knappen Jahrzehnt in der Stadt San Felipe de Puerto Plata lebte, verstarb in einer Privatklinik, in die sie kurz zuvor wegen einer Kopfverletzung eingeliefert wurde. Die Verletzung entstand wohl durch einen Schlag auf dem Kopf mit einem stumpfen Gegenstand, die genaue Tat- und Todeszeit sind unklar.