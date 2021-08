Leiche lag zwischen Felsen - Schweizerin auf Phuket vergewaltigt und getötet

Eine 57-jährige Schweizerin wurde am Donnerstagnachmittag tot zwischen Felsen bei einem Wasserfall in Muang, Phuket, aufgefunden. Laut ersten Erkenntnissen soll das Opfer vergewaltigt und getötet worden sein. Wie « Bangkok Post » berichtet, habe die Polizei die Leiche einer etwa 164 Zentimeter grossen Frau gefunden. Der leblose Körper lag mit dem Gesicht nach unten im Wasser zwischen Felsen etwa einen Kilometer vom Eingang des Ao Yon-Wasserfalls in Tambon Wichit entfernt. Die Leiche war mit einem schwarzen Laken bedeckt, nur ihre Füsse ragten aus dem Wasser. Die Polizei geht davon aus, dass die Schweizerin vor mindestens drei Tagen starb.

Opfer reiste am 13. Juli von Singapur nach Thailand

Die thailändische Einwanderungspolizei gab bekannt, dass das Opfer am 13. Juli am Flughafen Phuket angekommen sei. Im Jahr 2019 hatte die Schweizerin schon Phuket besucht. Dieses Mal sei die 57-Jährige allein aus Singapur angereist und habe vom 13. bis 27. Juli im Dusit Thani Laguna Hotel übernachtet, bevor sie ins The Mooring Resort Hotel gezogen sei. Eine Zeugin sah sie am Dienstag gegen 14 Uhr aus dem Hotel in Richtung Strand gehen.