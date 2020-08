1 / 3 Jacqueline Kummer erzählt in der «Rundschau» von der Entführung ihrer Tochter Kadisha nach Kairo im 2012 – und wie sie das Kind erst 2019 wieder zurückholen konnte. zvg SRF Der ägyptische Vater hatte das Mädchen entführt. Das Letzte, was er Kummer am Telefon sagte, war: «Du wirst deine Tochter nie mehr sehen. Kadisha gehört jetzt mir . » zvg SRF 2019: Kadisha ist inzwischen neun Jahre alt und wohnt wieder bei ihrer Mutter. zvg SRF

Darum gehts Als sich Jacqueline Kummer und ihr Mann im 2012 trennen, reist er mit der gemeinsamen Tochter nach Kairo,

Die Schweizerin versuchte jahrelang, ihr Kind zurückzubekommen.

Erst nach der persönlichen Intervention von Bundesrat Ignazio Cassis tut sich was.

Jacqueline Kummer versuchte , während sechs Jahren ihre nach Kairo entführte Tochter zurückzubekommen. Im Januar 2019 konnte sie Kadisha dann endlich wieder in d ie Armen schliessen – dank der persönlichen Intervention von Bundesrat Ignazio Cassis. Gegenüber der «Rundschau» erzählt die Schweizeri n n un von ihrer Odyssee.

Das Drama fing im Herbst 2012 an. Jacqueline Kummer hatte sich kürzlich von ihrem ägyptischen Ehemann getrennt, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. An einem Freitagabend wartet Kummer, dass ihr Ex das Kind nach Hause bringt. Eine Stunde nach der abgemachten Zeit hat die Mutter ein ungutes Gefühl. Ihren Ex erreicht sie am Handy nicht. Als er dann irgendwann abnimmt, ist er bereits über alle Berge. Am Telefon lacht er: «Du wirst deine Tochter nie mehr sehen. Kadisha gehört jetzt mir», sagt er.

Schweizer Behörden bleiben tatenlos

Jahrelang weiss Jacqueline Kummer nichts von ihrer Tochter – nicht einmal, ob sie noch lebt. Ihr Vater Beat Kummer hilft ihr bei der Suche nach dem entführten Kind. Nur die Schweizer Behörden unterstützen die Familie nicht. Die Kummers versuchen darum auf eigene Faust, Kadisha zurückzuholen. Dabei verliert die Familie viel Geld an dubiose Detekt ei-Unternehmen .

Jacqueline Kummer reist schliesslich selber nach Ägypten. Sie schafft es, das ägyptische Sorgerecht für ihr Kind zu erhalten. Zudem versprechen die ägyptische Behörden zu helfen. Doch alle Versuche scheitern zunächst – unter anderem, weil sich die Schweizer Behörden querstellen. Als die Kummers von der Schweizer Botschaft in Kairo Garantien verlangen, dass die Mutter nach dem Zugriff mit dem Kind in die Botschaft flüchten könne, wimmeln die Mitarbeiter vor Ort sie ab. Wie die « Rundschau » berichtet, scheitert am Schluss die Aktion schon vorher, weil Kadisha beim Zugriff nicht vor Ort ist.

Der Held der Geschichte heisst Johannes Matyassy

Nach dem Sommer 2018 – als Jacqueline Kummer schon fast aufgegeben hätte – kommt es zu einem Treffen mit Ignazio Cassis. Der Bundesrat setzt sich für den Fall ein und delegiert die Verhandlungen an einen äusserst erfahrenen Diplomaten des EDA: Johannes Matyassy. Zu diesem Zeitpunkt ist Kadisha bereits neun Jahre alt. Matyassy führt Gespräche auf höchster Stufe. So kommt es zu einer koordinierten Such- und Zugriffsaktion zwischen Schweizer und ägyptischen Behörden. Am 20. Januar 2019 erhält Jacqueline Kummer ihre Tochter in Kairo auf einem Polizeiposten zurück.

Heute zeigt sich die Mutter dankbar für den Einsatz der Schweizer Behörden: «Sie haben mir gezeigt, dass es doch geht.» Gleichzeitig fordert sie, dass Müttern in ähnlichen Situationen auch geholfen wird. «Dass sich unsere Behörden um die Mütter und Väter kümmern, die sich beim EDA melden. Dass sie ernst genommen werden. Dass sich die Schweiz einsetzt für ihre Mitbürger.»