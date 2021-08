Drama an U-20-WM : Schweizerin Ditaji Kambundji ist auf Gold-Kurs – und stürzt heftig

Im Hürden-Final an der U-20-WM in Kenia kommts zu einem Schweizer Drama. Ditaji Kambundji liegt nach dem Start in Führung, doch dann platzt ihr Medaillentraum.

Hier stürzt Ditaji Kambundji über 100 Meter Hürden. SRF

Darum gehts Ditaji Kambundji verpasst an der U-20-WM eine Medaille über 100 Meter Hürden.

Im Final kommt die Bernerin in Führung liegend zu Fall.

Die 19-Jährige bleibt beim heftigen Sturz unverletzt.

Es hätte der grosse Tag von Ditaji Kambundji werden sollen. An der U-20-WM in Nairobi (Kenia) träumt die 19-Jährige von Edelmetall über 100 Meter Hürden. Der Start in den Final gelingt der Bernerin optimal – nach den ersten Hürden liegt Kambundji gar auf Gold-Kurs. Dann kommts zum grossen Drama.

Nach der vierten Hürde kommt das Top-Talent aus dem Gleichgewicht und knallt mit voller Wucht in die nächste Hürde. Der grosse Traum von der Gold-Medaille platzt rund 50 Meter vor dem Ziel. Immerhin: Kambundji scheint den Sturz unverletzt überstanden zu haben. Die Tränen kann die U-20-Europameisterin nach der Enttäuschung aber nicht zurückhalten.

Gold geht an die Jamaikanerin Ackera Nugent vor Anna Millen aus Estland. Bronze gewinnt die die Ungarin Anna Toth. Mit Melissa Gutschmidt (100 Meter) und Jephté Vogel (Kugelstossen) konnte die Schweiz an der U-20-WM bislang bereits zwei Bronzemedaillen einfahren.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!