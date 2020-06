Semmering (Ö)

Blitz schlägt in ihren Wanderstock ein – Schweizerin stirbt

Eine Wanderin aus der Schweiz starb am Semmering nach einem Blitzschlag. Die Frau war mit ihrer Halbschwester unterwegs gewesen.

Eine 53-jährige Schweizerin ist am Sonntag am Semmering in Österreich von einem Blitz getroffen worden. Die Frau wurde rund 20 Meter über schroffes Gelände geschleudert und starb noch am Berg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen, so die Bergrettung Semmering gegenüber der APA.