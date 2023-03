Spanien: «Schweizerin» klaute 45 Weinflaschen – Gefängnis

Eine Frau mit gefälschter Schweizer ID und ihr Partner klauten in einem Restaurant in Spanien 45 Weinflaschen im Wert von insgesamt 1,6 Millionen Euro. Ein Gericht hat die beiden wegen Diebstahls verurteilt.

Die Mexikanerin Priscila Lara Guevara und der Rumäne Constantín Gabriel Dumitru müssen für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in der spanischen Stadt Cáceres hat das Diebesduo am Montag wegen des Diebstahls von 45 äusserst wertvollen Weinflaschen im Wert von 1,6 Millionen Euro aus dem Hotel-Restaurant Atrio verurteilt. Gegen die beiden Verbrecher wurde zudem die Zahlung einer Entschädigung von 753’454 Euro verhängt. Der Fall hatte im Oktober 2021 hierzulande für Rummel gesorgt, weil die 28-jährige Guevara sich während der Tat als Schweizerin ausgegeben hatte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten in gegenseitigem Einvernehmen geplant hatten, dass Guevara als Gast im Luxus-Hotel übernachtet, um den geplanten Raubüberfall durchzuführen. Beim Check-in an jenem 26. Oktober präsentierte sie eine gefälschte Schweizer ID-Karte.

Guevara hiess auf der Schweizer ID Mirka Golubic

Die Tat hatten Guevara und Dumitru perfekt geplant. Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Atrio beherbergt eine der besten Weinsammlungen Spaniens. Rund 45’000 «Juwelen» waren im Keller der Hotelanlage mit Restaurant gelagert. Die Diebe wussten, dass sich darunter auch eine Flasche Chateau d’Yquem aus dem Jahr 1806 befand, die auf der Karte von Sommelier José Polo und seinem Lebenspartner, Chef Toño Pérez, für 350’000 Euro angeboten wurde.

Die Diebe hatten das Restaurant offenbar schon länger im Visier. Dreimal hatten sie zuvor dort gegessen, bis sie schliesslich in der Nacht auf den 27. Oktober zuschlugen. Einen Tag vor der Tat rief Guevara beim Hotel-Restaurant an und reservierte ein Zimmer für eine Nacht. Sie gab sich als Mirka Golubic aus. Der Rezeption teilte sie mit, dass sie am Abend einen Bekannten zum Essen erwartete.

45 Flaschen in 15 Minuten eingepackt

Das Duo zeigte sich äusserst freundlich und war total angetan, als Sommelier José Polo sie zu einem Rundgang im exklusiven Weinkeller einlud. Wenig später gingen die Gäste zurück aufs Zimmer, doch um 1.30 Uhr meldete sich die Frau bei der Rezeption und gab an, noch hungrig zu sein. Der Nachtwächter, der zu dieser Zeit allein im Hotel war, erklärte ihr, dass die Küche bereits geschlossen sei.

Die Frau beharrte auf eine sehr höfliche Art, dass sie dennoch etwas zum Knabbern wünsche. Also ging der Nachtwächter in die Küche, um dem angeblich hungrigen Gast einen Salat und ein Dessert vorzubereiten. Diesen Moment nutzte das Duo aus, um mit einem Rucksack und zwei grossen Taschen in den Weinkeller zu gehen. Den Schlüssel zur Eingangstür hatte Dumitru zuvor gestohlen.

In den zehn bis 15 Minuten, in denen der Wächter abgelenkt war, rollten die beiden 45 Weinflaschen in Handtücher des Hotels ein und packten sie in die Taschen. Danach kehrten sie in ihr Zimmer zurück. Kurz nach fünf Uhr verliessen die Diebe das Hotel, zu Fuss.

Mithilfe der Überwachungskameras konnte die Polizei beide bald identifizieren und schliesslich im Sommer 2022 fassen.