Laura Burth steht vor ihrem internationalen Durchbruch als Model

Studium, Privatleben und Job im Einklang

Trotz der vielversprechenden Aussichten für ihren Durchbruch - ganz auf die Model-Karte will Laura Burth jedoch nicht setzen: « Ich habe bereits in der Vergangenheit gemerkt, dass es mit dem Modeln nebenbei sehr gut funktioniert. Das will ich auch beibehalten. Als Studentin bin ich sogar noch flexibler als früher. » Dass ihr Studium in Ernährung und Diätetik bestens zu ihrem Job passt, sei Zufall und basiere auf ihren Interessen. Die 24-Jährige schaue unabhängig vom Modeln auf ihre Gesundheit und treibe gerne viel Sport.

Ausgleich und Erholung findet die 24-Jährige übrigens in ihrem Zuhause in Nidau. Die Liebe und die Uni waren es, die sie in die Nähe von Biel z ogen . Familie und Geborgenheit seien ihr wichtig und dies sei das Umfeld, wo sie Kraft tanke. Ihr Zwillingsbruder Alex ist es, dem sie übrigens den Start in die Modelwelt zu verdanken hat. Er meldete sie einst beim Contest an. Die Verbundenheit der beiden ist stark, nicht zuletzt, weil er sie auf dem Schulweg vor einem Autounglück bewahrte. « Meine Liebsten haben mich schon immer in dem unterstützt, was ich mache. Auch jetzt ist es nicht anders. Dafür bin ich unendlich dankbar » , schwärmt Laura.