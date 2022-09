Oktoberfest in München : Schweizerin wird aus Bierzelt geworfen und beisst einer Ordnerin in die Hand

Das erste Wochenende der Wiesn in München ist vorüber. Nun haben die Polizei in München und die deutsche Bundespolizei eine weitgehend, aber nicht komplett friedliche Bilanz des ersten Oktoberfestwochenendes gezogen. Unter anderem wurden ein sexueller Übergriff und eine Körperverletzung begangen, wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte.



Auf Twitter berichtet die Münchner Polizei auf humoristische Weise, die nicht bei allen gut ankommt, von einer Schweizer Oktoberfest-Besucherin. Diese habe bei ihrem Rausschmiss aus dem Bierzelt einer Ordnerin in die Hand gebissen. Den Satz «Das gab einen Zahnabdruck für die Ordnerin und eine Anzeige für die Schweizerin» ergänzt der Polizei-Tweeter mit dem Hashtag «Löchrig wie ein Schweizer Käse».