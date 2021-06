«Blutete viel mehr als sonst» - Schweizerinnen berichten von heftiger Menstruation nach Covid-Impfung

«Anderthalb Wochen nach der ersten Moderna-Dosis habe ich meine Periode etwa einen Tag früher bekommen. Es sprudelte, als wäre ich wieder in meinen Zwanzigern» – mit diesem Tweet brachte die medizinische Anthropologin Kate Clancy den Stein ins Rollen. In hunderten Kommentaren schildern Frauen ähnliche Erfahrungen: Eine Userin schreibt etwa, sie habe das Moderna-Vakzin am letzten Tag ihrer Periode bekommen und «neun (!!!!) Tage später bekam ich eine weitere – es war ein Albtraum.» Nutzerin Sara Monahan gibt an, nach dem Pieks ganze 15 Tage menstruiert zu haben.