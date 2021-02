Was für ein Erfolg für die Schweizer Skilangläuferinnen. Das Duo Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich gewinnt im Teamsprint die Silbermedaille an der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Zur Rennhalbzeit lag die Schweiz noch auf dem sechsten Zwischenrang. Mit einem starken Auftritt in der letzten Runde liess Nadine Fähndrich aber beinahe alle Gegnerinnen stehen und beendete das Rennen auf dem zweiten Platz. Nur eine Sekunde fehlte zur Goldmedaille. Diese sicherten sich die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling. Bronze geht an Slowenien.