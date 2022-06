Equal Masturbation Day: Schweizerinnen masturbieren häufiger als zuvor

Weltweit masturbieren Frauen im Jahr 2022 deutlich öfter als noch ein Jahr zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Vibratormarke Womanizer , die das Unternehmen zum Equal Masturbation Day durchgeführt hat. Der findet dieses Jahr am 23. Juni statt – und zeigt damit deutlich etwas auf: Erst ab diesem Datum kommen Frauen bis Ende des Jahres auf die gleiche Anzahl an Self-Sex-Sessions wie Männer. Die sogenannte Masturbations-Gap ist damit immer noch gross: Frauen masturbieren im Schnitt rund 47 Prozent weniger als Männer.

Die Lücke schliesst sich – langsam

Dass sich trotzdem etwas tut, sieht man, wenn man sich die Zahlen von 2021 anschaut. Dort fand der Equal Masturbation Day erst am 14. August statt – damit masturbierten Frauen nur ein Jahr zuvor noch 62 Prozent weniger als Männer. Allein diese Entwicklung beweist, dass die geringere Anzahl an Malen nicht eine Frage von weniger Lust ist.

«Das Datum hat uns in diesem Jahr überrascht», sagt Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei Womanizer. «Wir haben den Equal Masturbation Day im Jahr 2020 ins Leben gerufen, um auf die gesellschaftliche Schieflage aufmerksam zu machen. Vor zwei Jahren war der Tag noch Anfang September. Dass die Lücke nun deutlich kleiner geworden ist, ist eine wirklich positive Entwicklung.»

76 Mal pro Jahr

Für die Ergebnisse der Umfrage befragte Womanizer im Mai diesen Jahres 22'315 Personen in 15 verschiedenen Ländern – darunter auch Menschen in der Schweiz. Hochgerechnet liest sich das Ergebnis so: Frauen werden im Jahr 2022 durchschnittlich 76 Mal masturbieren, letztes Jahr waren es nur 53 Mal. Männer tun es 145 Mal, 2021 lag der Wert mit 140 Mal pro Jahr nur knapp darunter.