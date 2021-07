Food-Waste-Studie: Lebensmittel in Plastik stehen in der Schweiz hoch im Kurs

Dass das ein relevantes Problem ist, findet auch die deutschsprachige Bevölkerung: in einer vo m internationalen Lebensmittelunternehmen Danone und Too Good To Go im Juni 2021 in Auftrag gegebenen repräsentativen Studie gaben 83 Prozent der Befragten an, Lebensmittelverschwendung als grosses oder sehr grosses Problem zu empfinden – Frauen tendenziell h äufiger als Männer.