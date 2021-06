Global Wealth Report - Schweizerinnen und Schweizer haben fast eine halbe Million Vermögen

So hat eine erwachsene Person hierzulande im Schnitt ein Vermögen von etwa 464’000 Dollar. Diese Zahl umfasst das Vermögen inklusive Geld, Bankkonten, Aktien sowie Beteiligungen, aber ohne Immobilien und Autos. Nur in Liechtenstein mit durchschnittlich 1,3 Millionen Dollar und Hongkong mit 583’000 Dollar liegt das Vermögen pro Person noch höher.

Allgemein sind die Vermögenswerte weltweit trotz Pandemie gestiegen und haben einen Rekordwert von 250 Billionen Dollar erreicht. Das liege an der guten Leistung der Aktienmärkte. «Zudem wurde mehr gespart, weil es in der Krise wenig Alternativen gab, um Geld auszugeben», erklärt Anna Zakrzewski, Leiterin der Abteilung Vermögensverwaltung.

600’000 Millionäre in der Schweiz

Am meisten Superreiche leben in den USA. Dort besitzen geschätzt 20’600 Personen ein Vermögen über 100 Millionen Dollar. In der Schweiz gibt es etwa 700 bis 800 Ultrareiche. Dafür leben hierzulande sehr viele Millionäre. So belegt die Schweiz im internationalen Vergleich den 5. Platz im Millionärs-Ranking.