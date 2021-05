TCS-Streitbarometer - Schweizerinnen und Schweizer hatten im Corona-Jahr mehr Zoff

Das Corona-Jahr hat das soziale Leben stillgelegt. Grund für Streitereien gab es trotzdem jede Menge, wie das TCS-Streitbarometer zeigt: 15,2 Prozent, also mehr als jede siebte Person in der Schweiz führte 2020 einen Rechtsstreit. 2019 waren es mit 14,8 Prozent noch leicht weniger.

Am meisten Zoff gab es in der Region Genfersee, gefolgt vom Tessin und Zürich. Am wenigsten gestritten wird in der Zentralschweiz. Dafür dauern die Fälle dort am längsten. Nur kurz wird im Tessin gezankt. Durchschnittlich dauerte ein Rechtsstreit in der Schweiz 207 Tage – das sind sechs Tag weniger als 2019.