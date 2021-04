Was ist denn gerade das dringendste Bedürfnis Ihrer Kundinnen und Kunden?

Ein gesunder und aktiver Lebensstil liegt im Trend. Dazu passen alkoholfreie Biere und Getränke sehr gut. Wir haben uns überlegt, wie wir diesen Markt noch besser bedienen und mehr Abwechslung bieten können. So kamen wir auf die neuen alkoholfreien Varianten mit Apfel- und Zitronengeschmack.

Schweizer Biertrinkerinnen und Biertrinker kennen und schätzen die Mischung von Bier und Zitrone als Panaché seit bald 100 Jahren. Aber wir wollten mehr als nur eine Geschmacksrichtung anbieten und so kamen wir auf den Apfel als typisch schweizerisches Obst, welches hierzulande äusserst beliebt ist.

Wie viele Personen sind an der Entwicklung eines neuen Produkts beteiligt?

Wir diskutieren neue Produkte und Trends in der Regel in Projektgruppen. Sehr oft entstehen dabei spannende Ideen, die wir dann weiterverfolgen. Wir beobachten natürlich auch den Schweizer und den internationalen Getränkemarkt. Unser Fokus liegt aber klar in der Schweiz, denn Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten haben einen eigenen Geschmack und Vorlieben.