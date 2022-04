Bernina profitiert – Schweizerinnen und Schweizer nähen während der Pandemie wie wild

Doch auch das Nähen stand in der Corona-Zeit hoch im Kurs. Das zeigen die neusten Umsatzzahlen von Bernina. Der Schweizer Nähmaschinen-Hersteller hat 2021 gegenüber dem Vorjahr den Umsatz um neun Prozent auf 267 Millionen Franken gesteigert. Das ist der höchste Umsatz der Firmengeschichte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Von Cocooning-Trend befeuert

Viele Herausforderungen

Doch nicht alles war gut im vergangenen Jahr. So bot die Logistik wegen der weltweit unterbrochenen Lieferketten grosse Herausforderungen. Auch die Knappheit bei Rohstoffen und Elektronikkomponenten sorgte für Probleme. Das werde auch in diesem Jahr so sein, so Bernina.