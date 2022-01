Hoffnungsbarometer 2022 – Schweizerinnen und Schweizer sind so unsozial wie noch nie

Eine innigere Verbundenheit mit anderen Menschen erfuhren ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerungen 2021 nur in geringem Masse.

Die Impffrage habe zu Meinungsverschiedenheiten in grundsätzlichen Fragen geführt, sagt Krafft. Daher vertrauten die Menschen anderen weniger.

Die Corona-Massnahmen und die Impfung spalteten die Schweiz 2021. Auf der einen Seite stand die «stille Mehrheit», die sich schnell impfen liess und in den Massnahmen einen raschen Weg aus der Krise sah. Auf der anderen Seite rebellierten die Massnahmenkritikerinnen und -kritiker gegen die «staatliche Diktatur» und den «Impfdruck». Das hat beim Zusammenhalt der Schweizerinnen und Schweizer Spuren hinterlassen.

Nur noch 68 Prozent sind hilfsbereit

Eine innigere Verbundenheit mit anderen Menschen erfuhr ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerungen nur in geringem Masse. Lediglich 15,7 Prozent erlebten eine solche besonders stark.

Die soziale Verbundenheit entwickelte sich 2021 bei zwei Drittel der Befragten nur geringfügig oder gar nicht positiv. Lediglich für ein Drittel der Bevölkerung nahm die Verbundenheit mit anderen Menschen im Verlauf des Jahres spürbar zu. Im Vergleich dazu waren es in Portugal knapp 65 Prozent der Personen.

Dies wirkte sich auch auf die emotionale Unterstützung aus. Mehr als drei Viertel der Befragten fühlten sich in der Schweiz kaum oder gar nicht von anderen Menschen emotional getragen. 23 Prozent gaben an, sich ziemlich bis oft emotional unterstützt zu fühlen.

«Dieses Feuer ist weitgehend erloschen»

Andere Länder seien solidarischer

An der Impffrage litten Freundschaften und Familien, sagt Krafft. Die Bevölkerung vertraue aufgrund der Meinungverschiedenheiten in solch grundsätzlichen Fragen anderen Menschen weniger. «In Folge kehrt man in sich zurück.»