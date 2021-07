Flicken und aufrüsten - Schweizerinnen und Schweizer stürmen Baumärkte wegen Unwetter

Entspannung am Wochenende

Auch am Donnerstag bleibt es nass. Dann kommen auch wieder grössere Regenmengen in die Schweiz. Die Hochwassersituation dürfe sich also noch weiter zuspitzen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Am Freitag präsentiert sich das Wetter ähnlich. Hinzu kommt ein kräftiger Westwind. Eine Entspannung könnte das Wochenende bringen. Gemäss Prognosen bleibt es zumindest am Samstag in der ganzen Schweiz trocken und mit 24 Grad im Norden und 28 Grad im Süden auch deutlich wärmer. Bereits am Sonntag kann es im Norden aber lokal zu Gewittern kommen.