Vom US-Justizministerium : Schweizerisch-russischer Doppelbürger wegen Umgehung von Sanktionen angeklagt

Das 90 Millionen teure Schiff gehört Viktor Vekselberg und wurde im April 2022 in Spanien beschlagnahmt. Die beiden Männer sollen Mittelmänner benutzt haben, um die Nutzung der Jacht zu verbergen. Masters wurde am Freitag aufgrund eines US-Auslieferungsersuchens in Spanien verhaftet, während Osipov auf freiem Fuss ist, so das Justizministerium.