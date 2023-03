Schweiz: Schweizerische Nationalbank erleidet Verlust von 132,5 Milliarden

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Montag das definitive Jahresergebnis für 2022 präsentiert.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Montag ihr definitives Jahresergebnis für das Jahr 2022 veröffentlicht. Wie sich Anfangs Januar abgezeichnet hatte, erlitt sie einen Rekordverlust von 132,5 Milliarden Franken. Bereits in den ersten drei Quartalen wurden Verluste von 32,8 Milliarden, 62,4 Milliarden und 47,2 Milliarden ausgewiesen. Im Vorjahr erzielte sie noch einen Gewinn von 26,3 Milliarden Franken.

Wie die Bank in der Medienmitteilung schreibt, beträgt der Bilanzverlust 39,5 Milliarden Franken. Dies verunmögliche eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022. Das betreffe sowohl die Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre der SNB als auch die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone. Höher als noch 2022 liegt hingegen der Goldpreis. Dieser notierte Ende 2022 53’941 Franken pro Kilogramm. Damit ist er um 0,7 Prozent höher als im Vorjahr.