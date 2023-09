Kommt eine weitere Leitzinserhöhung? Ökonomen sind sich uneins

Wird die Schweizerische Nationalbank nächste Woche der Europäischen Zentralbank folgen und den Leitzins anheben? Was hätte das für Auswirkungen? Zwei Chefökonomen sind sich auf Anfrage von 20 Minuten uneins.

Leitzinserhöhung könnte Wirtschaft schaden

«Ich gehe davon aus, dass die SNB den Leitzins am 21. September nicht erhöhen wird», sagt Karsten Junius. Es gebe keine dringende Notwendigkeit dafür, so der Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin. Eine Leitzinserhöhung würde die Schweizer Wirtschaft, die bereits im letzten Quartal stagnierte, bloss weiter schwächen.

Ein zu hoher Leitzins erhöhe die Gefahr einer Rezession, darum sei es nicht sinnvoll, nun geldpolitisch auf die Bremse zu steigen. Gleichzeitig sei der Franken gegenüber dem US-Dollar und dem Euro stark, das senke den Inflationsdruck durch importierte Güter. Und die Teuerung habe sich in der Schweiz ja bereits abgeschwächt.

SNB kann Inflation nur beschränkt kontrollieren

Auch für die Konsumentinnen und Konsumenten sei es am besten, wenn die SNB vorläufig mit weiteren Leitzinserhöhungen abwarte. Denn eine weitere Schwächung der Schweizer Wirtschaft könne nicht im Interesse der Schweizerinnen und Schweizer sein, sagt Junius.

«Wir erwarten einen letzten Zinsschritt»

Die meisten Ökonominnen und Ökonomen sehen das anders. Sie gehen davon aus, dass die SNB den Leitzins am 21. September erhöhen wird. So auch Martin Eichler, Chefökonom von BAK Economics: «Wir erwarten einen letzten Zinsschritt.»

Die Inflation sei in der Schweiz zwar deutlich zurückgegangen, es gebe aber Anzeichen dafür, dass sie im nächsten Jahr nochmals anziehe. Die Kosten im Gesundheitswesen stiegen weiter, wie die Krankenkassenprämien zeigen oder die Medikamentenpreise, und die Strompreise ziehen an. Auch die Entspannung beim Ölpreis habe sich abgeschwächt, womöglich drehe der Wind nun in die andere Richtung.