Schweizerische Nationalbank meldet Gewinn von 26,9 Milliarden Franken

Bewertungsgewinn auf dem Goldbestand

Auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand entstand ein Bewertungsgewinn von 4,3 Mrd. Franken. Das Gold wurde per Ende März 2023 zu 58’122 Franken pro Kilo gehandelt (Ende 2022: 53’941 Franken).



Der Verlust auf den Frankenpositionen betrug insgesamt 1,6 Mrd. Franken. Dieser resultierte im Wesentlichen aus der Verzinsung der Girokontoguthaben. Per Ende März 2023 resultierte – vor der Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven – ein Gewinn von 26,9 Mrd. Franken. Artikel 30 Abs. 1 NBG schreibt der Nationalbank vor, Rückstellungen zu bilden, die es erlauben, die Währungsreserven auf der geld- und währungspolitisch erforderlichen Höhe zu halten. Die Zuweisung für das laufende Geschäftsjahr werde Ende Jahr festgelegt.