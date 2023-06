Schweizerischer Fussballverband: Dominique Blanc wiedergewählt

Am Montagmorgen machte der FC Sion die Trennung von Trainer David Bettoni publik, nun könnte sein Nachfolger bereits gefunden sein. Laut der clubnahen Zeitung «Nouvelliste» sei Paolo Tramezzani am Montag im Hauptquartier des Vereins an der Porte d'Octodure in Martigny gesichtet worden. Der Italiener ist ein alter Bekannter im Wallis, war er doch bereits drei Mal Trainer von Sion. Zuletzt trainierte er den Krisen-Club in der laufenden Vorrunde. Nach einem denkhaft katastrophalen Auftritt beim 2:7 zu Hause gegen St. Gallen kurz vor der WM-Pause im November musste der 52-Jährige vorzeitig gehen. Nun steht also eine erneute Rückkehr Tramezzanis nach Sitten bevor. (flo)