Lehrlinge gesucht - Schweizweit sind noch 14'500 Lehrstellen offen 

So setzt sich der Bund ein

Der Bund setzt sich dafür ein, dass sich das neue Coronavirus so wenig wie möglich negativ auf die Berufsbildung auswirkt. So können die Betroffenen beispielsweise auch in diesem Sommer ihre berufliche Grundbildung abschliessen. In einem weiteren Schritt will der Bund nun dafür sorgen, dass möglichst viele Jugendliche per Anfang August 2020 eine Lehrstelle finden. Gleichzeitig sollen Lehrbetriebe ihre offenen Lehrstellen besetzen und damit ihren späteren Bedarf an qualifizierten Fachkräften decken können. Dafür wurde die Task-Force Perspektive Berufslehre 2020 gegründet. Sie beobachtet den Lehrstellenmarkt und soll bei Ungleichgewicht effizient für geeignete Stabilisierungsmassnahmen sorgen.