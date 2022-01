Basel – «Als der Mitarbeiter ihn ansprach, bedrohte er ihn mit einer Waffe»

Am Dienstagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr bei der Manor-Filiale beim Basler Claraplatz zu einem Grosseinsatz. Neben Polizei war auch die Sanität vor Ort. Eine News-Scout beobachtete den Einsatz. «Ich wollte gerade in die Manor-Filiale und sah, dass es abgesperrt war», sagt die News-Scout zu 20 Minuten. Die Polizei sei mit Gewehren und in Vollmontur unterwegs gewesen. «Es hat mir Angst gemacht», so die Baslerin. Sie habe gesehen, wie Leute aus dem Gebäude gebracht wurden.