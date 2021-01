Pistole und 500 Schuss Munitiom : Schwer bewaffneter Mann nahe US-Kapitol festgenommen

Die Polizei nahm in Washington unweit des US-Capitols einen Mann fest. Dieser war schwer bewaffnet und hatte gefälschte Zugangsberechtigungen für die Vereidigungszeremonie an diesem Mittwoch vorgezeigt.

In Washington ist derzeit ein Grossaufgebot an Sicherheitskräften am Werk.

Wenige Tage vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist in der Hauptstadt Washington ein bewaffneter Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann aus dem Bundesstaat Virginia habe am Freitagabend einen unweit des US-Kapitols errichteten Kontrollpunkt der Polizei angefahren, wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach hatte er eine geladene Pistole und 500 Schuss Munition bei sich. Zudem stellte die Polizei Schrot-Munition sicher. Die Festnahme sei unter anderem erfolgt, weil weder die Schusswaffe noch die Munition registriert war.

Veranstaltung mit maximalem Sicherheitsaufgebot

Mit Bussen und Flugzeugen sind Mitglieder der Nationalgarde am Samstag in der US-Hauptstadt eingetroffen. In den vergangenen 72 Stunden brachten mehr als 130 Flüge der US-Air Guard mindestens 7000 Einsatzkräfte zu einem Stützpunkt nach Maryland, wie US-Beamte nur unter der Zusicherung schildern wollten, anonym zu bleiben. Tausende weitere Einsatzkräfte waren in Bussen und Lastwagen des Militärs auf den Highways in Richtung Washington unterwegs.