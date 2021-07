Muttenz BL - Frau (25) lag regungslos im Hauseingang, Mann (41) verhaftet

Die schwer verletzte Frau lag regungslos im Eingang einer Liegenschaft an der Bahnhofstrasse in Muttenz.

Am Sonntagvormittag fanden Patrouillen der Baselbieter Polizei nach einem entsprechenden Notruf in Muttenz an der Bahnhofstrasse eine schwer verletzte Frau im Eingangsbereich einer Liegenschaft vor. Die Polizei wurde am späteren Vormittag alarmiert und rückte mit vier Mitarbeitenden aus, die die 25-jährige Frau regungslos vorfanden und sofort die Sanität alarmierten. Diese brachte die schwer verletzte Frau nach der medizinischen Erstversorgung umgehend in ein Spital.