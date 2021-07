Allschwil BL - Frau schwer verletzt im Treppenhaus, Tatverdächtiger verhaftet

Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Binningerstrasse in Allschwil.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 2.00 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Binningerstrasse in der Baselbieter Gemeinde Allschwil zu einer heftigen tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Die beiden involvierten Personen mussten mit schweren Verletzungen in Spitalpflege verbracht werden.