Aline Danioth: Schweizer Ski-Ass meldet sich aus Spital

Danioth lächelt und schaut positiv in die Zukunft.

Während in Soldeu in Andorra beim Weltcupfinal die Skisaison zu Ende geht, kämpft sich das Schweizer Ski-Ass Aline Danioth zurück . Die Schweizerin erlitt Anfang März beim Europacup-Riesenslalom im schwedischen Gaellivare einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Ihre Saison war vorbei.

«Das heilt in ein paar Wochen und wir können dann die nächsten Schritte entscheiden», so Danioth weiter, die auf einem weiteren Foto einen kleinen Plüsch-Löwen zeigt. Zahlreiche Ski-Stars likten und kommentierten den Post aus dem Spital – so etwa Michelle Gisin oder Marco Odermatt.