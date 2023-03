Körperverletzungen, Vergewaltigungen und Diebstahl nahmen zu

Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte am Montag die Kriminalstatistik vom Vorjahr.

Das Bundesamt für Statistik präsentierte am Montag die Kriminalstatistik von 2022. Die schweren Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Diebstähle und digitale Kriminalität nahmen zu. Die Jugendgewalt nahm jedoch ab.

Schwere Gewaltdelikte

2022 seien 1942 schwere Gewaltdelikte polizeilich registriert worden. Das entspricht einer Zunahme von 16,6 Prozent und es ist die höchste Zahl, seit die Statistik 2009 eingeführt wurde. Die Zahl der Vergewaltigungen habe um 14,5 Prozent zugenommen und lag bei 867 Fällen. Zudem seien 762 schwere Körperverletzungen registriert worden, was 17,2 Prozent mehr sind, als im Vorjahr.

Diebstähle

Auch andere Formen des Diebstahls haben zugenommen – so habe es 20,6 Prozent mehr Taschendiebstähle und 17,4 Prozent mehr Diebstähle aus Autos gegeben, als in 2021. 46’385 Fahrzeuge seien als gestohlen gemeldet worden, was 15,9 Prozent mehr sind als im Vorjahr.