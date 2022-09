Berg-Karabach : Schwere Kämpfe zwischen Aserbeidschan und Armenien

In der Nacht zum Dienstag sollen zwischen Aserbeidschan und Armenien im Kaukasus wieder schwere Kämpfe ausgebrochen sein. Die Staaten bekriegen einander seit Jahrzehnten wegen des Gebiets Berg-Karabach.

Zwischen Aserbeidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht zu Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan teilte mit, dass aserbeidschanische Truppen an drei Stellen armenische Stellungen mit Artillerie und grosskalibrigen Waffen angegriffen hätten. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen.