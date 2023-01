Ukraine-Krieg: «Kampfpanzer könnten diesen Krieg entscheiden»

Am Mittwoch hat Deutschland verkündet, vorerst mindestens 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern.

Nach monatelangem Ringen haben sich die USA und Deutschland am Mittwoch bereit erklärt, der Ukraine schwere Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen . Weitere EU-Länder könnten folgen, da mit dem Entscheid auch das deutsche Veto fällt, das andere Länder gehindert hat, Leopard 2-Panzer in die Ukraine zu liefern. Russland-Experte Alexander Dubowy ordnet ein.

Deutschland liefert 14 Leopard 2-Panzer. Weshalb hat das so lange gedauert?

Was können die Panzer bewirken?

Was ist derzeit wahrscheinlicher?

Derzeit sieht es nicht gut aus für die Ukraine. Russland kann aufgrund des Dekrets von Wladimir Putin die Mobilmachung so weit ausdehnen wie benötigt. Wenn Russland im Frühling mit viel schwerem Gerät und zusätzlichen 200’000 bis 300’000 Mann angreift, wird es hart für die Ukraine. Hier kommen die schweren Kampfpanzer aus dem Westen ins Spiel, die sich hervorragend dazu eignen, Offensiven abzuwehren. Man kann also durchaus sagen, dass westliche Kampfpanzer – je nachdem, wie viele und wie schnell sie geliefert werden – über den Kriegsausgang entscheiden könnten.

Sollen die Panzer auch Offensiven durchführen?

Das setzt die Ausbildung an den Panzern voraus. Wie lange dauert diese?

Es gab Gegenstimmen, die Rede war von roten Linien, die mit der Lieferung von Panzern überschritten werden. Wie sehen Sie das?

Diese roten Linien existieren nur im Kopf von Wladimir Putin und in der russischen Propaganda. Und sie verschieben sich ständig. Angesichts der an Völkermord grenzenden Kriegsverbrechen Russlands gibt es für den Westen keine Alternative zu ausreichend Waffenlieferungen, damit die Ukraine nicht fällt. Es ist eine Gratwanderung: Man will der Ukraine die Waffen liefern, die sie braucht, um sich zu verteidigen, aber nicht so viele, dass Russland zu weiteren Eskalationen getrieben wird.